Яка валюта найдешевша у світі
Найдешевшою валютою у світі є іранський ріал. На сьогодні за 1 гривню можна купити 1 011,04 ріали.
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Далі за значенням йде в'єтнамський донг, якого знадобиться аж 608,37 одиниці, щоб купити 1 гривню.
Трійку з кінця списку валют закриває Сьєра-Ленський леон зі значенням 608,3 одиниці за гривню.
Далі список найдешевших валют у світі починаючи з 4 місця такий:
- лаоський кіп – 533,80 за гривню;
- індонезійська рупія – 388,96 за гривню;
- узбецький сум – 303,50 за гривню;
- франк республіки Гвінея – 230,54 за гривню;
- парагвайський гуарані – 181,96 за гривню;
- камбоджиський рієл – 99,02 за гривню;
- колумбійський песо – 96,65 за гривню.