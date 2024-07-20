Какая валюта самая дешевая в мире
Самой дешевой валютой в мире является иранский риал. На сегодня за 1 гривну можно купить 1 011,04 риала.
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Далее по значению идет вьетнамский донг, которого понадобится аж 608,37 единицы, чтобы купить 1 гривну.
Тройку с конца списка валют закрывает Сьера-Ленский леон со значением 608,3 единицы за гривну.
Далее список самых дешевых валют в мире начиная с 4 места таков:
- лаосский кип – 533,80 за гривну;
- индонезийская рупия – 388,96 за гривну;
- узбекский сум – 303,50 за гривну;
- франк республики Гвинея – 230,54 за гривну;
- парагвайский гуарани – 181,96 за гривну;
- камбоджийский риел – 99,02 за гривну;
- колумбийский песо – 96,65 за гривну.