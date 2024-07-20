Какая валюта самая дешевая в мире

Самой дешевой валютой в мире является иранский риал. На сегодня за 1 гривну можно купить 1 011,04 риала.

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Далее по значению идет вьетнамский донг, которого понадобится аж 608,37 единицы, чтобы купить 1 гривну.

Тройку с конца списка валют закрывает Сьера-Ленский леон со значением 608,3 единицы за гривну.

Далее список самых дешевых валют в мире начиная с 4 места таков:

лаосский кип – 533,80 за гривну;

индонезийская рупия – 388,96 за гривну;

узбекский сум – 303,50 за гривну;

франк республики Гвинея – 230,54 за гривну;

парагвайский гуарани – 181,96 за гривну;

камбоджийский риел – 99,02 за гривну;

колумбийский песо – 96,65 за гривну.

Напомним! Чтобы купить украинскую гривну, придется заплатить 2,12 российских рубля.