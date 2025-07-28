Україна отримає прибуток від судна, що відвідувало окупований Крим

Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) було передано в управління судно "ANKA". Цей корабель відвідував окупований Крим.

Що відомо про корабель, який передали АРМА?

Тепер АРМА готує реалізувати це судно, пише 24 Канал з посиланням на агенство.

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Корабель "ANKA" зухвало порушив державний кордон та зайшов до порту тимчасово окупованого Криму – з порушенням українського законодавства та міжнародно визнаного статусу півострова,

– йдеться у повідомленні агенства.

Гроші від продажу судна надійдуть у держбюджет. Імовірно, ця сума буде значною, адже "ANKA" придатна до експлуатації. Як повідомили експерти після огляду корабля, судно має хороший технічний стан.

Станом на зараз, триває збір інформації, яка необхідна для підготовки конкурсної пропозиції. Продаж відбуватиметься саме на основі конкурсу. Таким чином буде забезпечено ринкову вигоду та прозорість.

Зверніть увагу! АРМА отримали судно на підставі ухвали слідчого судді. Клопотання, задля прийняття цього рішення подавала СБУ. Процедура відбувалась в межах кримінального провадження, яке було порушено через те, що корабель "ANKA" незаконно відвідав Крим.