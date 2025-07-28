Что известно о корабле, который передали АРМА?

Теперь АРМА готовит реализовать это судно, пишет 24 Канал со ссылкой на агентство.

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Корабль "ANKA" дерзко нарушил государственную границу и зашел в порт временно оккупированного Крыма – с нарушением украинского законодательства и международно признанного статуса полуострова,

– говорится в сообщении агентства.

Деньги от продажи судна поступят в госбюджет. Вероятно, эта сумма будет значительной, ведь "ANKA" пригодна к эксплуатации. Как сообщили эксперты после осмотра корабля, он имеет хорошее техническое состояние.

По состоянию на сейчас, продолжается сбор информации, которая необходима для подготовки конкурсного предложения. Продажа будет происходить именно на основе конкурса. Таким образом будет обеспечена рыночная выгода и прозрачность.

Обратите внимание! АРМА получили судно на основании постановления следственного судьи. Ходатайство, для принятия этого решения подавала СБУ. Процедура происходила в рамках уголовного производства, которое было возбуждено из-за того, что корабль "ANKA" незаконно посетил Крым.