Украина внимательно следит за этими логистическими маршрутами. Как отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире 24 Канала, изоляция Крыма еще до начала активной фазы боевых действий может заставить Россию серьезно задуматься о необходимости покинуть полуостров.

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Какими действиями Украина заставит россиян покинуть Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что россияне продолжают усиливать свои возможности на суше. Речь идет о маршруте из Ростовской области через временно оккупированный Мариуполь, далее – по территории Запорожской и Херсонской областей, и через Чонгар – в оккупированный Крым.

Они протестировали уже и железную дорогу, перевозки соответствующих грузов,

– подчеркнул Чубаров.

В последние дни, анализируя российские паблики, было заметно, как оккупанты пытались направлять людей, которые решили поехать в Крым на отдых, именно сухопутным маршрутом. Будто бы на Керченском мосту образовались большие пробки, поэтому оккупационная власть начала продвигать маршрут через материковую часть Украины. Они активно расписывали, что этот путь "безопасный", "быстрый", "удобный".

Это свидетельствует о том, что россияне активно создают альтернативный сухопутный коридор для обеспечения оккупированного Крыма военными грузами и другими ресурсами. Ведь на самом деле этот маршрут важен не столько для туристов, сколько для обеспечения военного присутствия на полуострове.

Очевидно, что эти паблики читаем не только мы, но и наши военные структуры и стратегические службы. Можно предположить, что уже в ближайшее время эта дорога окажется под пристальным вниманием наших военных,

– подчеркнул Рефат Чубаров.

Крым должен быть изолирован. Когда это произойдет, российские военные, которые там поселились, начнут окончательно осознавать необходимость покинуть полуостров. Таким образом еще до активной фазы боевых действий можно создать условия, при которых Россия будет задумываться о том, чтобы покинуть полуостров.

Обратите внимание! Еще в апреле россиянам удалось запустить первый поезд из Должанска Луганской области в Севастополь. Он проходил по оккупированным территориям по железной дороге из Ростова-на-Дону в Крым.

Ранее Рефат Чубаров призвал всех оккупантов, которые поселились в Крыму с 2014 года, как можно быстрее покинуть полуостров. По его словам, Керченский мост, соединяющий Крым с Россией, вскоре будет разрушен.