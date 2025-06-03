Подрыв моста был произведен на глубине около 10 метров. "Незаконная конструкция" находится в аварийном состоянии, сообщает 24 Канал.

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"Толока", "Маричка" или другие

Как отмечает Defense Express, пока остается неизвестным, чем именно был поражен Крымский мост. Заделка более 1 тонны взрывчатки вряд ли могла быть осуществлена ​​с помощью пловцов. Потому, вероятно, СБУ использовала подводные дроны.

К примеру, это мог быть дрон "Толока" – TLK 400. Он имеет длину 4 – 6 метров, дальность 1200 км и массу боевой части до 500 кг. Также это могло быть TLK 1000 протяженностью 4 – 12 метров, дальностью 2000 километров и с полезной нагрузкой 5000 килограммов.

Также еще в августе 2023 года были показаны испытания подводного дрона "Маричка", протяженностью 6 метров, диаметром 1 метр, дальностью хода до 1000 километров, способностью нести более 1000 килограммов.

Все известные проекты украинских подводных дронов имеют системы, отвечающие за связь с оператором и спутниковую навигацию. Для чего у них может быть реализована телескопическая мачта.

Заметим, что дальность маршрута для морского дрона до Крымского моста составляет около 650 км. Последние километры для прохода самые тяжелые, поскольку необходимо учитывать возможность размещения россиянами акустических сенсоров, а также четко пройти фарватером, не задев боновые заграждения.

Не исключено, что подводный дрон, если речь идет именно о нем, могла быть прикреплена к корпусу судна, которое направлялось к российскому порту в Азовском море. В таком случае исчезают проблемы запаса хода и автономности, а также вопросы преодоления систем акустического контроля. В то же время это предположение отделяет устройство от известных на сегодняшний день украинских подводных дронов, ведь в таком сценарии ему нужно было бы преодолевать значительно более короткую дистанцию.