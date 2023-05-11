Украинская группа разработчиков Brave1 создала новую роботизированную подлодку "Толока", что даст Украине преимущество на море, ведь ее невероятно сложно обнаружить с воздуха. Новый UUV будет иметь гораздо лучшую маневренность, чем другие морские беспилотники.

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Особенности подводного дрона TLK-150 "Толока"

Украинский кластер оборонных технологий Brave1 недавно представил новый инновационный подводный дрон. TLK-150 – довольно небольшой дрон, его длина достигает всего 2,5 метра. Дизайн отличается от безэкипажных подводных кораблей, которые были переданы Украине раньше, но он имеет свои преимущества.

В частности, "Толока" имеет большие стабилизаторы, чем другие безэкипажные крабли (UUV) и более широкие репульсоры. А большой киль и двойные подруливающие двигатели должны обеспечить подводному кораблю отличную маневренность.

Подводный дрон TLK-150 "Толока" / фото Naval News

Еще одна особенность новой украинской "Толоки" – высокая мачта с камерами и средствами связи. Очевидно, что такой дизайн был создан для того, чтобы использовать корабль для сбора разводных данных вблизи вражеских берегов.

Кроме TLK-150 разработчики Brave1 представили и две другие "Толоки", значительно больше по размерам. Например, TLK-400 более чем вдвое длиннее и достигает 4 – 6 метров. Больший диаметр корпуса позволит корабле нести большие нагрузки и расширит радиус действия. Еще одна разработка, TLK-1000, вообще будет достигать 12 метров. Однако пока неизвестно, сконструированы ли эти два подводных корабля.

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