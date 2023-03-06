Речь об ОТРК "Сапсан" (экспортное название "Гром-2"). Глава Минобороны рассказал в новом интервью о перспективах проекта.
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На вопрос журналиста, "есть ли шансы, что мы можем удивить россиян в этом году?", Резников ответил, что они достаточно реалистичны. Более того, он лично был на производстве, поэтому "оптимистично" смотреть на реализацию этого плана.
Я думаю, что это очень реалистичный шанс. Я бы его назвал планом. Я лично недавно был на производстве и смотрел на отдельные элементы этой программы, поэтому оптимистично смотрю и на реализацию этого плана.
– отметил Алексей Резников.
Что известно об ОТРК "Сапсан"
- В феврале 2021 года министр обороны Андрей Таран отмечал, что "Сапсан" якобы готов на 80% и государство планирует подписать контракт на первый опытный дивизион.
- В 2022 году ОТРК должен стать на вооружение ВСУ, в Укроборонпроме отмечали, что вопрос очень чувствительный, но "проект развивается".