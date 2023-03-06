Министр обороны Украины рассказал, что единственным залогом неповторения такого вторжения России является мощный сектор сил безопасности и обороны и понятная концепция армии резервистов. Резников заметил, что так живет Швейцария.

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Как Резников хочет изменить украинскую армию после войны

Поэтому я уверен, что наоборот – культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. Возможно, срочная служба нам больше не нужна,

– заявил Резников.

По его словам, при этом каждый молодой человек в 18 лет должен начать проходить специальные курсы подготовки: медицину, стрельбу, окопы, слаживание.

"Далее учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай", – объяснил министр.

Алексей Резников также убежден, что должна быть культура хождения в тир, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием. Министр выступил за завершение реформы, чтобы официально зарегистрированное огнестрельное оружие было у населения. Конечно, с прохождением проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органов.

Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает,

– заявил Резников.

По его мнению, военные кафедры точно нужны. Более того, вероятно, надо думать об их специализации.

Глава Минобороны пояснил, что это его мнения, которое обсуждено и согласовано с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Это записано в нашем плане и это один из элементов изменений в законодательство, которые мы готовы делать. Это четко совпадает с позицией президента, мы с ним об этом говорили", – рассказал Резников.

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