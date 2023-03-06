Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он рассказал, что план, объявленный еще с момента введения военного положения, не был завершен.
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Какая мобилизационная потребность ВСУ
Мобилизационный план, объявленный с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен,
– подчеркнул министр.
Кроме того, он заявил, что отбор кандидатов на мобилизацию корректируется потребностями Генштаба ВСУ. Там, по словам Резникова, четко знают необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов.
"Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов. Минобороны лишь осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную смесь на цифровизированный продукт. У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца внедрить. Это будет один из вызовов Виталия Дейнеги", – рассказал глава Минобороны.
Когда перестанут вручать повестки на улице
- В последние месяцы участились случаи вручения повесток украинцам прямо на улицах. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, почему это делают.
- По его словам, мужчины практически никогда не извещают ТЦК о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись и появились ли у них дети. Когда военнообязанные сами будут представлять обновленные данные в ТЦК, никто не будет их ловить на улицах.
- Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии 24 Канала отмечал, что украинское законодательство не определяет место, где именно может быть вручена повестка военнообязанному лицу.
- Следовательно, работники ТЦК и СП могут вручать повестку где угодно – по месту жительства или даже работы.
- Министр обороны Алексей Резников тоже апеллировал к тому, что военнообязанные должны встать на учет, однако не все это делают. При этом он подчеркнул, что вручение повестки не предусматривает сиюминутную мобилизацию.