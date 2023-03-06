Міністр оборони України розповів, що єдиною запорукою неповторення такого вторгнення Росії є потужний сектор сил безпеки та оборони й зрозуміла концепція армії резервістів. Резніков зауважив, що так живе Швейцарія.

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Як Резніков хоче змінити українську армію після війни

Тому я переконаний, що навпаки – культура військової професії має стати трендом. Як в Ізраїлі, наприклад. Можливо, строкова служба нам більше не потрібна,

– заявив Резніков.

За його словами, при цьому кожна молода людина в 18 років має почати проходити спеціальні курси підготовки: медицину, стрільбу, окопи, злагодження.

"Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай", – пояснив міністр.

Олексій Резніков також переконаний, що має бути культура ходіння в тир, щоб всі вміли вправно користуватись вогнепальною зброєю. Міністр виступив за завершення реформи, щоб офіційно зареєстрована вогнепальна зброя була в населення. Звісно ж, з проходженням перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронних органах.

Коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає,

– заявив Резніков.

На його переконання, військові кафедри точно потрібні. Ба більше, ймовірно, треба думати про їхню спеціалізацію.

Очільник Міноборони пояснив, що це його думки, обговорені та погоджені з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Це записано в нашому плані й це один з елементів змін до законодавства, які ми готові робити. Це чітко збігається з позицією президента, ми з ним про це говорили", – розповів Резніков.

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