Об этом 24 Каналу рассказал руководитель милитарного направления "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Роман Синицын. Он отметил, что идея создания этих плавсредств возникла в ноябре. По запросу военных были проработаны разные варианты. В частности, привести боевые лодки из-за границы.
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Однако, как отметил Синицын, оказалось, что в Украине есть производители туристических лодок, которые могли бы реализовать такой проект.
Разрабатывали и проектировали его несколько месяцев. И к этому процессу привлекались как военные, так и украинские предприятия. Это и конструкторское бюро, и предприятия, занимавшиеся интеграцией силовых установок, навигацией, связи и т.д.,
– объяснил он.
Поскольку большая часть фронта проходит по реке Днепр, потребность в таких лодках очень велика.
"Мы передали 2 лодки, а украинская армия нуждается в десятках единиц", - подчеркнул руководитель милитарного направления "Благотворительного фонда Сергея Притулы".
Какие преимущества украинской лодки
Преимущества этой лодки еще и в том, что она многофункциональна:
- лодка может перевозить десант;
- выполнять спасательно-поисковые операции;
- позволяет работать с ней водолазам, ведь она оборудована водолазными трапами;
- предоставляет огневое прикрытие нашим войскам с воды, потому что на лодке установлены пулеметы.
Навигационные системы, эхолокация, связь – зарубежные разработки, которые были интегрированные на эти лодки. И благодаря этому это плавсредство может:
- двигаться в темное время суток;
- перевозить десант в тумане, потому что оператор будет ориентироваться на местности, во времени и пространстве благодаря навигационным системам.
О новой украинской боевой лодке: смотрите видео
Учтены все пожелания военных
"Запрос на эти лодки – огромный. Интерес проявили ВМС – морская пехота, другие специальные подразделения. Аналоги таких лодок нам передавали международные партнеры – Willard и Metal Shark. Но интерес к Trident все равно очень велик", – отметил собеседник.
Он отметил, что важным фактором является то, что эти лодки украинской разработки уже апробированы и переданы военным.
"К тому же при конструировании лодок были учтены все пожелания именно военных - отдельные ниши под крепление боекомплекта, специальные крепления для перевозки десанта и выполнения специальных операций на воде", - подчеркнул Роман Синицын.
Больше о характеристиках первой украинской боевой лодки Trident
- длина плавсредства – 8 метров;
- двигатель – на 400 лошадиных сил;
- скорость – 44 морских узла;
- одновременно на лодке может находиться 12 человек;
- на плавсредстве могут быть установлены два крупнокалиберных пулемета Browning;
- лодка является маневренной, быстрой, оборудована навигационной системой и всеми современными средствами связи;
- стоимость одного такого катера – примерно 5 миллионов гривен, что дешевле западных образцов.