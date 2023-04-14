Об этом 24 Каналу рассказал руководитель милитарного направления "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Роман Синицын. Он отметил, что идея создания этих плавсредств возникла в ноябре. По запросу военных были проработаны разные варианты. В частности, привести боевые лодки из-за границы.

По теме Месть за донаты от украинцев: Притула показал роскошные видео попадания дронов RAM-II

Однако, как отметил Синицын, оказалось, что в Украине есть производители туристических лодок, которые могли бы реализовать такой проект.

Разрабатывали и проектировали его несколько месяцев. И к этому процессу привлекались как военные, так и украинские предприятия. Это и конструкторское бюро, и предприятия, занимавшиеся интеграцией силовых установок, навигацией, связи и т.д.,

– объяснил он.

Поскольку большая часть фронта проходит по реке Днепр, потребность в таких лодках очень велика.

"Мы передали 2 лодки, а украинская армия нуждается в десятках единиц", - подчеркнул руководитель милитарного направления "Благотворительного фонда Сергея Притулы".

Какие преимущества украинской лодки

Преимущества этой лодки еще и в том, что она многофункциональна:

лодка может перевозить десант;

выполнять спасательно-поисковые операции;

позволяет работать с ней водолазам, ведь она оборудована водолазными трапами;

предоставляет огневое прикрытие нашим войскам с воды, потому что на лодке установлены пулеметы.

Навигационные системы, эхолокация, связь – зарубежные разработки, которые были интегрированные на эти лодки. И благодаря этому это плавсредство может:

двигаться в темное время суток;

перевозить десант в тумане, потому что оператор будет ориентироваться на местности, во времени и пространстве благодаря навигационным системам.

О новой украинской боевой лодке: смотрите видео

Учтены все пожелания военных

"Запрос на эти лодки – огромный. Интерес проявили ВМС – морская пехота, другие специальные подразделения. Аналоги таких лодок нам передавали международные партнеры – Willard и Metal Shark. Но интерес к Trident все равно очень велик", – отметил собеседник.

Он отметил, что важным фактором является то, что эти лодки украинской разработки уже апробированы и переданы военным.

"К тому же при конструировании лодок были учтены все пожелания именно военных - отдельные ниши под крепление боекомплекта, специальные крепления для перевозки десанта и выполнения специальных операций на воде", - подчеркнул Роман Синицын.

Больше о характеристиках первой украинской боевой лодки Trident