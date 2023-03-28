В октябре 2022 года после самого массированного к тому времени ракетного обстрела Украины Сергей Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко открыли сбор "на месть" оккупантам. С тех пор прошло много времени, и дроны, на которые донатили украинцы, уже уничтожают врага.

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Инвестиции украинцев в месть окупаются

Операторы RAM-II предоставили благотворительному фонду Приюты видео, на котором дроны-камикадзе уничтожают технику россиян.

Так, один из БПЛА попал в зенитно-ракетный комплекс Тор М-2, в результате чего техника была выведена из строя, а двое оккупантов – погибли. Во время другого использования дронов RAM-II украинские защитники успешно отработали по движущейся цели – РСЗО "Град".

Пылает дорогостоящая российская техника, к дедам отправляются оккупанты,

– комментирует видео Притула.

24 Канал открывает большой сбор для пограничников – соберем на 10 мавиков и 10 тепловизоров для наших защитников. Наша цель – 2 300 000 гривен. Украинские пограничники – герои, и им нужна наша помощь. И мы справимся!

Сбор "на месть": что известно