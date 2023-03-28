У жовтні 2022 року після наймасованішого на той час ракетного обстрілу України Сергій Притула разом з активістом Сергієм Стерненком відкрили збір "на помсту" окупантам. Відтоді минуло багато часу, й дрони, на які донатили українці, вже нищать ворога.

До теми Морські акули контрнаступу: як надводні дрони можуть нищити російський флот у Чорному морі

Інвестиції українців у помсту окупаються

Оператори RAM-II надали благодійному фонду Притули відео, на якому дрони-камікадзе нищать техніку росіян.

Так, один з БпЛА влучив у зенітно-ракетний комплекс Тор М-2, внаслідок чого техніку було виведено з ладу, а двоє окупантів – загинули. Під час іншого використання дронів RAM-II українські захисники успішно відпрацювали по рухомій цілі – РСЗВ "Град".

Палає дороговартісна російська техніка, до дідів відправляються окупанти,

– коментує відео Притула.

24 Канал відкриває великий збір для прикордонників – зберемо на 10 мавіків і 10 тепловізорів для наших захисників. Наша мета – 2 300 000 гривень. Українські прикордонники – герої, і їм потрібна наша допомога. І ми впораємося!

Збір "на помсту": що відомо