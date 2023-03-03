Про це в ефірі 24 Каналу розповів засновник благодійного фонду, волонтер Сергій Притула. Попри те, що по всій Україні у Благодійному фонді Притули працює лише близько сотні осіб, вони віддані своїй справі і роблять все можливе, аби наблизити перемогу.

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Притула повідомив, що фонд постійно закриває традиційні розхідні потреби наших захисників. Тільки в січні 2023 року волонтери законтрактували близько 700 дронів.

Загалом за попередній рік ми відправили на передову 4 тисячі 515 дронів, це без урахування комплексів безпілотників,

– додав Притула.

Над чим зараз працює фонд

Фонд працює на потреби тактичної медицини, закуповує рації, уже перевалило за тисячу одиниць транспортних засобів, переданих на фронт.

Крім того, волонтери разом з партнерами продовжують відновлювати трофейну бронетехніку і передавати в підрозділи, які її затрофеїли.

Ми зараз переробляємо 6 одиниць МТ-ЛБ, з яких робимо броньовані медичні та евакуаційні транспортні засоби,

– сказав Притула.

Робота Благодійного фонду Сергія Притули: дивитись відео

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Засновник благодійного фонду повідомив, що з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року загальний бюджет зборів фонду становив понад 4 мільярди 182 мільйони гривень.

Сума неймовірна, це те, що, відверто кажучи, іноді стискає горло, бо це показник неймовірної любові українців до своєї армії. Це усвідомлення того, що нашим захисникам вкрай потрібно підставляти плече, там де ми можемо це робити і ми маємо це робити обов'язково,

– наголосив мовець.

Притула подякував усім небайдужим українцям, волонтерам, військовим аташе України при посольствах країн-партнерів, прикордонникам, митникам, які організували все на найвищому рівні оперативності для перетину кордону.

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