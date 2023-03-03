Об этом в эфире 24 Канала рассказал основатель благотворительного фонда, волонтер Сергей Притула. Несмотря на то, что по всей Украине в Благотворительном фонде Притулы работает всего около сотни человек, они преданы своему делу и делают все возможное, чтобы приблизить победу.

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Притула сообщил, что фонд постоянно закрывает традиционные расходные потребности наших защитников. Только в январе 2023 года волонтеры законтрактовали около 700 дронов.

В общей сложности за предыдущий год мы отправили на передовую 4 тысячи 515 дронов, это без учета комплексов беспилотников,

– добавил Притула.

Над чем сейчас работает фонд

Фонд работает на нужды тактической медицины, закупает рации, уже перевалило за тысячу единиц транспортных средств, переданных на фронт.

Кроме того, волонтеры вместе с партнерами продолжают восстанавливать трофейную бронетехнику и передавать в подразделения, которые ее затрофеили.)

Мы сейчас перерабатываем 6 единиц МТ-ЛБ, из которых делаем бронированные медицинские и эвакуационные транспортные средства,

– сказал Притула.

Работа Благотворительного фонда Сергея Притулы: смотреть видео

Сколько денег собрал фонд за первый год полномасштабной войны

Учредитель благотворительного фонда сообщил, что с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года общий бюджет сборов фонда составлял более 4 миллиардов 182 миллионов гривен.

Сумма невероятная, это то, что, честно говоря, иногда сжимает горло, потому что это показатель невероятной любви украинцев к своей армии. Это осознание того, что нашим защитникам крайне нужно подставлять плечо, там, где мы можем это делать и мы должны это делать обязательно,

– подчеркнул Притула.

Он также поблагодарил всех неравнодушных украинцев, волонтеров, военных атташе Украины при посольствах стран-партнеров, пограничников, таможенников, которые организовали все на самом высоком уровне оперативности для пересечения границы.

Работа фонда Притулы: главное