Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Рефата Чубарова в его телеграм-канале.

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Что сказал Чубаров в обращении к россиянам

Рефат Чубаров записал обращение к оккупантам, которые поселились в Крыму с 27 февраля 2014 года по сегодня, а также тех, кто находится сейчас в оккупированном Крыму, так сказать, "на отдыхе".

Как вы уже осознаете, незаконно построенный Керченский мост, который связывает оккупированный Крым с территорией страны агрессора – России, скоро будет снесен. И вы можете оказаться в своеобразном "мешке". Поэтому я настоятельно рекомендую вам срочно покинуть полуостров и отправиться домой, в Россию, в те места, откуда вы незаконно приехали в оккупированный Крым,

– подчеркнул он.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что его обращение не связано с желанием уберечь россиян от реальной опасности, которой они по собственной воле сами подвергаются.

"Нет, здесь более прозаические причины, связанные с подготовкой к деоккупации, освобождения Крыма. Если вы останетесь до этого времени в Крыму, то российские генералы вас обязательно используют как живой щит для спасения своих шкур. Поверьте, им не впервые так поступать", – сказал Чубаров.

В конце концов он призвал граждан России, которые незаконно находятся в оккупированном Крыму, "не откладывайте на завтра свой отъезд из Крыма". Ведь можно просто не успеть.

К слову, Рефат Чубаров записал обращение после того, как СБУ провела операцию по поражению Крымского моста 3 июня. Это был третий раз, когда мостовой переход удалось повредить.