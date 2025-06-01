Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook, передает 24 Канал. Время и место прощания объявят позже.

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Что известно об Айше Сейтмуратовой

Опять из оккупированного Российской Федерацией Крыма поступила печальная весть, в которую не хочется верить, – в возрасте 88 лет умерла легендарная диссидентка, политзаключенная времен СССР, журналистка, историк, ветеранка крымскотатарского национального движения Айше Сейтмуратова,

– написал Чубаров.

Айше Сейтмуратова родилась 11 февраля 1937 года в Аджи-Эли (Державино) Крымской АССР. В 1944 году ее семью депортировали, поселив в Самаркандской области Узбекской РСФСР.

В 1964 году Айше стала участницей крымскотатарского национального движения, распространяя самиздат.

Женщину впервые арестовали в 1966 году, "за разжигание расовой и межнациональной розни" ей дали 3 года условно. Повторный арест состоялся в 1971 году, после чего диссидентка отбывала наказание в мордовских лагерях 3 года.

В 1978 году Айше эмигрировала сначала в Вену, а затем – в Нью-Йорк. Работала журналисткой на радиостанциях "Голос Америки", "Свобода", BBC. В начале 1990-х годов вернулась в Крым.

Напомним, 26 мая в возрасте 85 лет умер Юрий Гнаткевич – народный депутат Украины первого, пятого и шестого созывов, украинский ученый и кандидат педагогических наук. Он отличился борьбой за свободы и национальную идентичность украинского народа, за что был условно осужден в 1956 году.