Какая сумма на счетах Украины на самом деле?

Нужно понимать, что именно на казначейский счет поступают все доходы госбюджета. С него же осуществляются расходы, передаёт 24 Канал.

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Денис Шмыгаль Бывший премьер-министр Украины По состоянию на утро сегодняшнего дня, на казначейском счете находится 340 миллиардов гривен. На развитие Украины есть более 45 миллиардов.

Отдельно Денис Шмыгаль отметил изменения в госбюджет, которые приняло правительство. Речь идет об увеличении финансирования оборонного сектора.

Прежде всего это дополнительные более 400 миллиардов гривен для нужд Сил безопасности и обороны. Отдельно предусмотрено увеличение финансирования на закупку техники и оборудования, развития производства и инноваций,

– говорит Шмыгаль.

Обратите внимание! Как отметил бывший глава правительства, благодаря принятию этого решения будет усилена обороноспособность государства.