Яка сума на рахунках України насправді?

Потрібно розуміти, що саме на казначейський рахунок надходять усі доходи держбюджету. З нього ж здійснюються видатки, передає 24 Канал.

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Денис Шмигаль Колишній прем'єр-міністр України Станом на ранок сьогоднішнього дня, на казначейському рахунку знаходиться 340 мільярдів гривень. На розвиток України є понад 45 мільярдів.

Окремо Денис Шмигаль відзначив зміни до держбюджету, які ухвалив уряд. Йдеться про збільшення фінансування оборонного сектору.

Насамперед це додаткові понад 400 мільярдів гривень для потреб Сил безпеки й оборони. Окремо передбачено збільшення фінансування на закупівлю техніки й обладнання, розвитку виробництва та інновацій,

– каже Шмигаль.

Зверніть увагу! Як зауважив колишній голова уряду, завдяки ухваленню цього рішення буде посилено обороноздатність держави.