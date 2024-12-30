Рекордні виплати: у кого з українських суддів найвищі пенсії

У 2024 році пенсії суддів в Україні досягли понад 106 тисяч гривень. Однак деякі колишні судді отримують понад 200 тисяч гривень щомісяця.

Які пенсії в українських суддів

З 1 січня 2024 року пенсія суддів зросла з 99 837 до 106 057 гривень (середній розмір виплати), повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Це означає, що судді, які перебувають на пенсії, з вересня цього року будуть отримувати на 6 200 гривень більше, ніж раніше.

Скільки заробляють деякі судді:

Суддя у відставці Верховного суду Богдан Пошва, згідно з його декларацією, отримує пенсію в розмірі 262 000 гривень на рік.

Суддя Житомирського апеляційного адміністративного суду в відставці Анжела Жизневська у 2023 році отримала пенсію на суму 1 997 741 гривня, що становить 166 400 гривень щомісяця.

Василь Коваленко, колишній заступник голови Дніпропетровського апеляційного суду, торік отримав пенсію на суму 2 049 593 гривні, що становить 170 800 тисяч гривень щомісяця.

Як нараховують пенсії суддям

Мінімальна пенсія судді у відставці становить 50% від заробітної плати працюючого судді. Якщо стаж перевищує 20 років, пенсія збільшується на 2% за кожен наступний рік роботи.

Максимальний розмір пенсії не може бути більшим за 90% від заробітної плати судді.

Цікаво! Середній розмір пенсії для українців, які виходять на пенсію за загальними правилами, становить близько 5,6 тисяч гривень. Однак більшість пенсіонерів (6,4 мільйона із 10,3 мільйона) отримують менше ніж 5 тисяч гривень на місяць, що є меншим за фактичний прожитковий мінімум.