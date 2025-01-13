Комуналка, податки, проїзд та інші: які пільги мають пенсіонери після 60 років

Пенсіонери, як одна з найуразливіших категорій населення, мають доступ до низки соціальних пільг. Йдеться, зокрема, про пільги на комунальні послуги, податки, проїзд і юридичну допомогу.

Основні пільги для пенсіонерів

Пенсіонерам доступні різні види пільг, які дозволяють заощаджувати при невеликому рівні доходів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На Пенсії".

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Які пільги доступні пенсіонерам:

Безкоштовний проїзд

Літні люди мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті (за винятком метро та таксі), а також у приміських автобусах і електричках.

Знижка на автострахування

Власники автомобілів із двигуном об’ємом до 2 500 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кіловат можуть отримати знижку 50% на страхування. Ця пільга доступна не тільки пенсіонерам, але й тим, хто користується їхнім автомобілем і належить до пільгових категорій.

Безоплатна юридична допомога

Пенсіонери можуть отримувати юридичну допомогу безкоштовно або зі значними знижками. Це включає правові консультації, оформлення документів та представництво в судах.

Комунальні пільги та субсидії

Пенсіонери, які працювали в галузі освіти, медицини чи культури та проживають у сільській місцевості, можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг. Інші пенсіонери мають право на субсидії. Якщо витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов’язковий платіж, держава відшкодовує частину витрат. Заяву можна подати через Пенсійний фонд або портал "Дія".

Додаткові привілеї для окремих категорій

Знижки на паливо

Пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості, можуть отримати допомогу для придбання твердого чи рідкого палива, а також скрапленого газу для опалення.

Пільги для дітей війни

Ця категорія громадян має право на знижки при оплаті комунальних послуг, привілеї у використанні відпусток та доступ до інших соціальних гарантій.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонери можуть бути звільнені від сплати земельного податку за наявності ділянки відповідного розміру: