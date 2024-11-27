Які пільги доступні зараз ветеранам праці

В Україні на законодавчому рівні встановлено, що люди, які є ветеранами праці, можуть отримати спеціальні пільги. Така допомога не пов'язана з пенсійними виплатами.

Яку пільгу зможуть отримати ветерани праці

Щоб отримати пільги особа має отримати офіційний статус ветерана праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших людей похилого віку в Україні" № 3721-XII від 16 грудня 1993 року (редакція від 30 квітня 2022 року).

Читайте також Одні області страждають більше за інші: де в Україні вимикають світло найчастіше

Пільги для ветеранів праці такі:

переважне право на отримання санаторно-курортного лікування;

безоплатне зубопротезування;

медичне обстеження, що відбувається щорічно;

диспансеризація, яка відбувається із залученням необхідних фахівців;

звільнення від земельного податку;

переважне право на встановлення домашнього телефону

переважне право на отримання житлової площі особами, які потребують поліпшення житлових умов;

переважне право на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

звільнення від плати за землю тощо.

Зверніть увагу! Деякі з цих пільг не реалізуються на практиці, так відбувається через відсутність достатнього фінансування.