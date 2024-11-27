Які пільги доступні зараз ветеранам праці
27 листопада 2024, 18:15Читать новость на русском
В Україні на законодавчому рівні встановлено, що люди, які є ветеранами праці, можуть отримати спеціальні пільги. Така допомога не пов'язана з пенсійними виплатами.
Яку пільгу зможуть отримати ветерани праці
Щоб отримати пільги особа має отримати офіційний статус ветерана праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших людей похилого віку в Україні" № 3721-XII від 16 грудня 1993 року (редакція від 30 квітня 2022 року).
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Пільги для ветеранів праці такі:
- переважне право на отримання санаторно-курортного лікування;
- безоплатне зубопротезування;
- медичне обстеження, що відбувається щорічно;
- диспансеризація, яка відбувається із залученням необхідних фахівців;
- звільнення від земельного податку;
- переважне право на встановлення домашнього телефону
- переважне право на отримання житлової площі особами, які потребують поліпшення житлових умов;
- переважне право на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
- звільнення від плати за землю тощо.
Зверніть увагу! Деякі з цих пільг не реалізуються на практиці, так відбувається через відсутність достатнього фінансування.