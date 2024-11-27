Какую льготу смогут получить ветераны труда

Чтобы получить льготы лицо должно получить официальный статус ветерана труда, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине" № 3721-XII от 16 декабря 1993 года (редакция от 30 апреля 2022 года).

Читайте также Одни области страдают больше других: где в Украине выключают свет чаще всего

Льготы для ветеранов труда следующие:

преимущественное право на получение санаторно-курортного лечения;

бесплатное зубопротезирование;

медицинское обследование, которое происходит ежегодно;

диспансеризация, которая происходит с привлечением необходимых специалистов;

освобождение от земельного налога;

преимущественное право на установку домашнего телефона

преимущественное право на получение жилой площади лицами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;

преимущественное право на отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;

освобождение от платы за землю и так далее.

Обратите внимание! Некоторые из этих льгот не реализуются на практике, так происходит из-за отсутствия достаточного финансирования.