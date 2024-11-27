Какую льготу смогут получить ветераны труда
Чтобы получить льготы лицо должно получить официальный статус ветерана труда, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине" № 3721-XII от 16 декабря 1993 года (редакция от 30 апреля 2022 года).
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Льготы для ветеранов труда следующие:
- преимущественное право на получение санаторно-курортного лечения;
- бесплатное зубопротезирование;
- медицинское обследование, которое происходит ежегодно;
- диспансеризация, которая происходит с привлечением необходимых специалистов;
- освобождение от земельного налога;
- преимущественное право на установку домашнего телефона
- преимущественное право на получение жилой площади лицами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;
- преимущественное право на отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
- освобождение от платы за землю и так далее.
Обратите внимание! Некоторые из этих льгот не реализуются на практике, так происходит из-за отсутствия достаточного финансирования.