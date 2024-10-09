Які субсидії мають українські військовослужбовці

Субсидія надається сім'ям, які не можуть самостійно сплачувати комунальні послуги. Однак, військовослужбовці мають ряд пільг на оплату цих послуг, що вигідніші за субсидію.

Які пільги мають військовослужбовці

Українські військові та їхні родини мають право на пільги для оплати житлово-комунальних послуг, які можуть становити від 50% до 100% залежно від категорії. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

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Пільги на оплату комунальних послуг отримують такі категорії:

Учасники бойових дій – 75% знижки;

Учасники війни (статті 8, 9 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") – 50% знижки;

Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

Члени сімей загиблих – 50% знижки.

Як оформити пільги

Щоб отримати пільгу, особа повинна звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) і подати такі заяви:

Заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи придбання твердого палива та скрапленого газу.

Необхідні документи:

Паспорт;

Документи, що підтверджують право на пільгу;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Зверніть увагу! Заяву можна подати не тільки у відділенні ПФУ, але й через електронний портал Пенсійного фонду.

Якщо ж особа не подала заяву на отримання пільг, вона може отримувати субсидію за загальними правилами.

Коли подавати заяву на субсидію

Громадянин може подати заяву на субсидію у будь-який час. Однак, за інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), час подачі заяви впливає на момент призначення допомоги.

Терміни подачі документів:

Якщо заява подана з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону.

Якщо заява подана після 1 грудня, субсидія призначається з місяця, в якому було звернення.

Нагадуємо! Субсидія на опалювальний сезон діє з 1 жовтня по 30 квітня, а на неопалювальний — з 1 травня по 30 вересня.

Для оформлення субсидії необхідно подати:

Спеціальну заяву;

Декларацію про доходи та витрати.

Додаткові документи (за потреби):