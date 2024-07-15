Найбільш стабільні валюти у світі: як зберігати заощадження

15 липня 2024, 19:07
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Джерело:

Кіт Group

Експерти радять заощаджувати кошти не в одній валюті, а одразу в декількох. Окрім популярних в Україні долара та євро, є чимало інших іноземних валют, які відзначаються надійністю та стабільністю.

Десять стабільних валют у світі

Вартість валюти визначається станом економіки, золотовалютним запасом і торговими відносинами країни. Стабільні валюти зазвичай належать країнам з розвиненою економікою, незалежно від розмірів держави.

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До десятки стабільних валют світу можна віднести такі:

  • Швейцарський франк (CHF): Відома своїми надійними банками, Швейцарія підтримує стабільність валюти навіть під час світових криз.
  • Кувейтський динар (KWD): Позиції цієї валюти зумовлені високими макроекономічними показниками та стабільністю нафтової галузі.
  • Бахрейнський динар (BHD): Валюта міцна завдяки експорту нафти й вільній економіці, що приваблює інвесторів.
  • Оманський ріал (OMR): Процвітаюча економіка без безробіття і жебраків, стабільний експорт нафти.
  • Японська ієна (JPY): Високий рівень життя і стабільна економіка роблять її однією з найперспективніших валют.
  • Фунт стерлінгів (GBP): Вища вартість порівняно з доларом робить фунт важливим гравцем на світовому валютному ринку.
  • Євро (EUR): Валюта 19 країн, яка зберігає свій статус попри економічні виклики.
  • Американський долар (USD): Очолює список світових валют, на нього припадає 90% всіх фінансових угод на біржах.
  • Шведська крона (SEK): Стійка і надійна валюта, підтримувана стабільною економікою Швеції.
  • Австралійський долар (AUD): Популярний у світі завдяки стабільності економіки Австралії та незалежності від світових криз.
Нагадаємо! Офіційний курс долара в Україні перевищив психологічний бар'єр у 41 гривню. Очікується, що ціна валюти залишатиметься в цьому діапазоні. Курс євро також досягнув рекордного рівня і, ймовірно, продовжуватиме зростати.
Автор: Дарія Подвишенна