Найбільш стабільні валюти у світі: як зберігати заощадження
15 липня 2024, 19:07Читать новость на русском
Джерело:Кіт Group
Експерти радять заощаджувати кошти не в одній валюті, а одразу в декількох. Окрім популярних в Україні долара та євро, є чимало інших іноземних валют, які відзначаються надійністю та стабільністю.
Десять стабільних валют у світі
Вартість валюти визначається станом економіки, золотовалютним запасом і торговими відносинами країни. Стабільні валюти зазвичай належать країнам з розвиненою економікою, незалежно від розмірів держави.
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До десятки стабільних валют світу можна віднести такі:
- Швейцарський франк (CHF): Відома своїми надійними банками, Швейцарія підтримує стабільність валюти навіть під час світових криз.
- Кувейтський динар (KWD): Позиції цієї валюти зумовлені високими макроекономічними показниками та стабільністю нафтової галузі.
- Бахрейнський динар (BHD): Валюта міцна завдяки експорту нафти й вільній економіці, що приваблює інвесторів.
- Оманський ріал (OMR): Процвітаюча економіка без безробіття і жебраків, стабільний експорт нафти.
- Японська ієна (JPY): Високий рівень життя і стабільна економіка роблять її однією з найперспективніших валют.
- Фунт стерлінгів (GBP): Вища вартість порівняно з доларом робить фунт важливим гравцем на світовому валютному ринку.
- Євро (EUR): Валюта 19 країн, яка зберігає свій статус попри економічні виклики.
- Американський долар (USD): Очолює список світових валют, на нього припадає 90% всіх фінансових угод на біржах.
- Шведська крона (SEK): Стійка і надійна валюта, підтримувана стабільною економікою Швеції.
- Австралійський долар (AUD): Популярний у світі завдяки стабільності економіки Австралії та незалежності від світових криз.