За яких умов ВПО дадуть гроші на оренду житла

З 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть оформити субсидію на оренду житла в межах урядової програми. Для цього необхідно укласти договір оренди та подати відповідну заяву до Пенсійного фонду або через ЦНАП.

Хто може отримати субсидію на оренду житла

Новий механізм підтримки створено для того, щоб зменшити фінансове навантаження на громадян, які вимушено переїхали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Уряд online.

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Умови отримання субсидії:

Відсутність або недостатність житлової площі:

Немає власного житла в регіоні переїзду.

Є житло, але його площа становить менше ніж 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї.

Житло зруйноване або пошкоджене:

Родини, чиє житло стало непридатним для проживання через руйнування чи значні пошкодження.

Високі витрати на оренду:

Сім’ї, які витрачають понад 20% свого доходу на оплату орендованого житла.

Відсутність інших форм допомоги:

Родини, які не отримують виплат на проживання як внутрішньо переміщені особи.

Сім’ї, які не беруть участі в програмі «Прихисток».

Низький дохід:

Якщо середній дохід на одного члена родини становить менш як двох прожиткових мінімумів (5 840 гривень). Такі родини можуть розраховувати на підвищений розмір субсидії.

Як оформити субсидію

Кожна родина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зможе отримати субсидію, яка покриватиме значну частину витрат на оренду житла.

Для цього треба оформити договір оренди житла та подати заяву з копією договору оренди одним із таких способів:

у відділеннях Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток із накладенням електронного підпису;

у ЦНАП.

Субсидія надається на 6 місяців. Для продовження ще на такий самий період необхідно подати нову заяву.

Важливо! Сума субсидії залежить від таких рівня доходів сім’ї, кількості членів родини та максимальної вартості оренди житла в конкретному регіоні.