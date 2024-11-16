Виплати по інвалідності у грудні: чи зміниться щось у нарахуванні пенсій
Погіршення стану здоров'я дає людині право на статус повністю або частково непрацездатної. Відтак, вона отримує певну групу інвалідності, що дає право на спеціальні виплати.
Чи підвищаться пенсії по інвалідності взимку
У грудні пенсії по інвалідності не зростуть – їх розмір залишиться незмінним до кінця року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Як зазначають у ПФУ, розмір пенсії по інвалідності надалі залежатиме від пенсії за віком і розподіляється наступним чином:
- особи з інвалідністю I групи отримуватимуть 100% пенсії за віком;
- з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;
- з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.
Скільки платитимуть людям з інвалідністю у грудні
Виплати по інвалідності мають відповідати встановленим мінімумам:
- особи з I групою інвалідності повинні отримувати не менше 2 980 гривень;
- II і III групи, якщо людина не працює, – щонайменше 2 520 гривень;
- II і III групи, якщо людина продовжує працювати, – 2 093 гривні.
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, на основі якої визначають пенсію по інвалідності, зараховується не лише фактичний страховий стаж, але й період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.
Зауважте! Така пенсія призначається за умови наявності від 1 до 15 років страхового стажу, залежно від віку, коли було встановлено інвалідність.