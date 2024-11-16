Чи підвищаться пенсії по інвалідності взимку

У грудні пенсії по інвалідності не зростуть – їх розмір залишиться незмінним до кінця року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Як зазначають у ПФУ, розмір пенсії по інвалідності надалі залежатиме від пенсії за віком і розподіляється наступним чином:

особи з інвалідністю I групи отримуватимуть 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;

з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.

Скільки платитимуть людям з інвалідністю у грудні

Виплати по інвалідності мають відповідати встановленим мінімумам:

особи з I групою інвалідності повинні отримувати не менше 2 980 гривень;

II і III групи, якщо людина не працює, – щонайменше 2 520 гривень;

II і III групи, якщо людина продовжує працювати, – 2 093 гривні.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, на основі якої визначають пенсію по інвалідності, зараховується не лише фактичний страховий стаж, але й період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

Зауважте! Така пенсія призначається за умови наявності від 1 до 15 років страхового стажу, залежно від віку, коли було встановлено інвалідність.