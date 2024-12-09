Пенсійна реформа: на які розміри виплат варто очікувати

Міністерство соціальної політики презентувало законопроєкт про пенсійну реформу, який незабаром планують узгодити та передати до парламенту. Документ пропонує суттєві зміни в системі пенсійного забезпечення.

Як визначатимуть розмір солідарної пенсії

В уряді звернули увагу на те, що пенсії людей з однаковим трудовим стажем і заробітною платою значно різняться залежно від року виходу на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Економічна правда".

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Після реформи розмір солідарної пенсії складатиметься з двох частин: базової та страхової.

Як це працює:

Наприклад, людина, яка у 2024 році отримувала середню зарплату, могла б розраховувати на пенсію у розмірі 6 140 гривень.

З цієї суми базова частина становила б 1 848 гривень, а страхова виплата – 4 292 гривні (з розрахунку 4200 пенсійних балів за вартістю одного бала 1,02 гривні).

Для тих, хто отримував зарплату у 30 тисяч гривень, розмір солідарної пенсії за новими правилами міг би становити 8 978 гривень, тоді як для осіб з мінімальною зарплатою – 3 750 гривень.

Зауважте! Однак розрахунок пенсійних балів обмежуватиметься сумою, з якої сплачено ЄСВ. Це означає, що навіть якщо заробітна плата перевищує 15 мінімальних, пенсійні бали будуть нараховуватися лише в межах суми, еквівалентної 15 мінімальним зарплатам.