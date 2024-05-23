Чехія заробляє на українських біженцях більше, ніж витрачає на їх забезпечення
Джерело:novinky.cz
Українські біженці забезпечують більший дохід у бюджет Чехії, ніж становлять видатки на їхнє забезпечення. У першому кварталі 2024 року доходи від українських біженців майже подвоїли витрати на їхнє утримання та допомогу.
Скільки коштів принесли українці в бюджет Чехії
За даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, українські біженці зробили значний внесок у державний бюджет країни.
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Доходи склали майже на 3 мільярди крон більше, ніж чеська держава витратила на них у формі соціальної та гуманітарної підтримки за перші три місяці року.Цікаво! За ці кошти, як зазначає Міністерство фінансів Чехії, можна було б побудувати 10 кілометрів автомагістралей або ж надати додатково по 1 200 крон (близько 48 євро) на рік кожному пенсіонеру країни.
Компанії задоволені українськими працівниками
Для порівняння, у 2022 році витрати Чехії на українських біженців склали 25 мільярдів крон, тоді як доходи від них становили 12,6 мільярда крон. Проте у 2023 році ці показники майже зрівнялися – доходи та витрати склали 21 мільярд і 21,6 мільярда крон відповідно.
За перший квартал цього року ми бачимо, що доходи склали 6,4 мільярда крон, а витрати – 3,5 мільярда крон,
– заявила аналітикиня Міністерства праці та соціальних справ Чехії Магдалена Клімешова.
Аналітики ринку праці зазначають, що переважна більшість чеських компаній, а це 85%, мають позитивний досвід співпраці з українцями, тоді як лише 10% висловлюють невдоволення.
Згідно з останніми офіційними даними, у Чехії перебуває майже 350 тисяч українських біженців, з яких 118 тисяч активно працюють. Переважна більшість – 90% – входять у трудові правовідносини, в рамках яких сплачуються страхові внески.Цікаво! Соціологічні опитування показують, що до 30% українців в Чехії мають більше однієї роботи, проте часто це низькокваліфіковані позиції.