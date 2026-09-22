Субсидія на зиму: які доходи залишать без допомоги на комуналку

Наразі як урял, так і населення, активно готується до наступного оопалювального сезону. Зокрема, чимало громадян розраховують на субсидію.

Як саме Пенсійний фонд рахує ваші гроші?

Але слід враховувати, що деякі зміни в родинному бюджеті можуть кардинально змінити суму у платіжках за комуналку, про що пише Пенсійний фонд України.

Розмір державної допомоги на оплату комунальних послуг безпосередньо залежить від сукупного доходу сім'ї.

Під час розрахунку субсидії беруть до уваги не поточні заробітки, а доходи за чітко визначений період.

Наприклад, якщо людина оформлює допомогу на опалювальний сезон, то ПФУ аналізує доходи за січень – червень поточного року.

Для літнього (неопалювального) сезону до уваги беруть період з липня по грудень попереднього року.

Якщо родина звернулася за субсидією посеред сезону, то рахуватимуть доходи за два квартали, що передують зверненню.

Для пенсіонерів діє окремий алгоритм. Наприклад, для літнього сезону беруть до уваги березневу виплату.

Для субсидії на опалювальний сезон враховується пенсія, нарахована за серпень,

– зазначають у ПФУ.

Зокрема, до сукупного доходу родини обов'язково включають:

заробітну плату;

пенсію;

соціальні виплати;

будь-які інші офіційні заробітки.

Нагадаємо, що також переглядають майновий стан, коли йдеться про субсидію. Допомогу миттєво скасують, якщо хтось із родини протягом року здійснив покупку на суму понад 100 тисяч гривень або придбав валюту чи банківські метали більше, ніж на 50 тисяч гривень.

Також українці можуть оформити виплату у розмірі 19 400 гривень. Її отримають вразливі категорії населення, що мешкають у певних регіонах.