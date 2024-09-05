Які депозити найвигідніші для вкладників у вересні

Наступного тижня будь-які карколомні зміни у депозитному секторі є малоймовірними. Однак, між банками триватиме період досить "жорсткої конкуренції" за вкладників.

Як зміниться ситуація у депозитному секторі

Банкір Дмитро Замотаєв розповів 24 Каналу, що на наступному тижні депозитний сектор залишатиметься стабільним. Імовірно, ставки не зазнають особливих змін.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Протягом 9 – 15 вересня в сегменті гривневих депозитів навряд чи можлива "лихоманка": як і тижнем раніше Так, як ми і прогнозували раніше, найбільші ставки фіксуватимуться на тривалі вклади від 1 року до 2,5 років.

Які фактори, на думку Замотаєва, найбільше вплинуть на депозитний сектор:

розмір облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами;

стабільність національної валюти;

рівень споживчих цін (побутова інфляція);

співвідношення приросту вкладників з розвитком кредитування.

Також на депозитний сектор впливатимуть непрямі чинники. Зокрема, воєнні та енергетичні.

Середні ставки на гривневі депозити з 9 по 15 вересня

на вклади від 1 до 2,5 років – ставки складатимуть в середньому 12 – 13% (максимальні ставки, при цьому, можуть сягати 15% річних);

від 9 до 12 місяців – 11 – 12% річних;

від 3 до 6 місяців – 10%.

Замотаєв визначає, що на вклади від 3 до 6 місяців спостерігатиметься тенденція до поступового зниження ставок до 8 – 8,5% річних. На думку банкіра, такий перебіг подій цілком можливий до кінця поточного року