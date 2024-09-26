Як українці можуть заробляти на гривневих депозитах

Як і раніше, комбанки концентруватимуть зусилля на розвитку більш тривалих в часі депозитів. Хоча потенційні вкладники через низку економічних побоювань та очікуване збільшення податкового навантаження можуть повернутися до ультракоротких вкладів.

Як зміниться ситуація у депозитному секторі

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зазначив, що у перший тиждень жовтня ситуація в сегменті депозитів буде досить статичною. Зокрема, через те, що загальноекономічна ситуація в країні збігається з основними прогнозами.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Облікова ставка складає 13%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами несуттєво знизилася – до 15,5%: саме на основі цих двох показників формується дохідність більшості гривневих вкладів.

Замотаєв наголошує, що на ринку очікується поступове збільшення цікавості громадян до розміщення коштів на депозитах. На думку банкіра, спрацює як "сезонний фактор", так і відносно стабільна ситуація на валютному ринку, адже курсові показники вже понад 2 місяці коливаються в коридорі 41 – 41,5 гривні за долар.

В глобальному вимірі потенційні клієнти вже призвичаїлися до того, що будь-які курсові сюрпризи є малоймовірними. Тобто, відповідно до прогнозів, на кінець року, курс долара навряд чи суттєво перетне позначку в 42 гривень – саме цей курс закладено в держбюджеті на кінець поточного року,

– зазначає банкір.

Якими будуть ставки за депозитами

За гривневими депозитами ставки складатимуть:

вкладення на 3 – 6 місяців – в середньому 10% річних;

на 9 – 12 місяців – в середньому 11 – 12% річних;

на 1 – 2,5 річних – в середньому 12 – 13% річних.

Ставки за валютними вкладами також не зазнають змін: середня прибутковість вкладів у доларах складе до 1,5% річних, а у євро – до 1,3% річних,

– уточнює Замотаєв.

Банкір наголошує, що українці скоріше за все обиратимуть ультракороткі вклади. У часи певної економічної невизначеності вклади терміном 3 – 6 місяців гарантують, хоч і не максимальний, але все ж таки дохід, який перекриватиме інфляцію.