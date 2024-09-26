Как изменится ситуация в депозитном секторе

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что в первую неделю октября ситуация в сегменте депозитов будет достаточно статичной. В частности, из-за того, что общеэкономическая ситуация в стране совпадает с основными прогнозами.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Учетная ставка составляет 13%, а ставка по 3-месячным депсертификатам несущественно снизилась – до 15,5%: именно на основе этих двух показателей формируется доходность большинства гривневых вкладов.

Замотаев отмечает, что на рынке ожидается постепенное увеличение интереса граждан к размещению средств на депозитах. По мнению банкира, сработает как "сезонный фактор", так и относительно стабильная ситуация на валютном рынке, ведь курсовые показатели уже более 2 месяцев колеблются в коридоре 41 – 41,5 гривны за доллар.

В глобальном измерении потенциальные клиенты уже привыкли к тому, что любые курсовые сюрпризы маловероятны. То есть, соответствии с прогнозами, на конец года, курс доллара вряд ли существенно пересечет отметку в 42 гривен – именно этот курс заложен в госбюджете на конец текущего года,

– отмечает банкир.

Какими будут ставки по депозитам

По гривневым депозитам ставки будут составлять:

вложения на 3 – 6 месяцев – в среднем 10% годовых;

на 9 – 12 месяцев – в среднем 11 – 12% годовых;

на 1 – 2,5 летних – в среднем 12 – 13% годовых.

Ставки по валютным вкладам также не претерпят изменений: средняя доходность вкладов в долларах составит до 1,5% годовых, а в евро – до 1,3% годовых,

– уточняет Замотаев.

Банкир отмечает, что украинцы, скорее всего, будут выбирать ультракороткие вклады. Во времена определенной экономической неопределенности вклады сроком 3 – 6 месяцев гарантируют, хоть и не максимальный, но все же доход, который будет перекрывать инфляцию.