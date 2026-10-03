Ці роки стажу можуть не зарахувати до пенсії: що треба зробити

Багато українців ризикують залишитися без заслужених виплат через неочевидні прогалини у власній біографії. Навіть багаторічна сумлінна праця не гарантує спокійної старості, якщо документи оформлені не за правилами.

Чому частина відпрацьованих років може "згоріти"

При розрахунку майбутньої пенсії до уваги береться виключно той час, який ви можете підтвердити офіційно, про що попереджає Пенсійний фонд України. Головним вододілом у цьому процесі стало 1 січня 2004 року, коли в Україні запровадили поняття "страховий стаж".

До цієї дати ваш трудовий шлях підтверджується паперовою трудовою книжкою, дипломами чи військовим квитком. А от після початку 2004 року стаж зараховується лише за однієї умови – якщо за вас щомісяця сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі, не меншому за мінімальний.

Що робити з навчанням, декретом та роботою за договором

Окрім стандартної роботи в офісі чи на заводі, держава може врахувати й інші періоди вашого життя. Наприклад, час догляду за дитиною до трьох років піде в стаж, якщо ви офіційно перебували у відпустці та отримували відповідну допомогу.

Зі студентськими роками ситуація складніша. Щоб університетські роки пішли в пенсійну скарбничку зараз, доведеться укладати договір і добровільно платити внески.

Навчання на денній формі до 2004 року зараховується на підставі диплома, але сучасним студентам держава стаж не дарує,

– пояснюють фахівці.

Також варто бути уважними тим, хто працював за цивільно-правовими договорами до 2016 року. Цей час не візьмуть до уваги, якщо тоді не сплачувалися відповідні податки.

Як врятувати ситуацію, якщо стажу катастрофічно не вистачає

Стаж завжди рахується місяцями, і якщо ви працювали на пів ставки, місяць зарахують лише пропорційно сплаченій сумі. Проте вихід є – держава дозволяє докупити необхідний час.

Якщо ви укладаєте договір на майбутнє, мінімальний платіж у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць. А от купівля стажу "заднім числом" за минулі роки обійдеться вдвічі дорожче – 3 804,68 гривні за кожен пропущений місяць.

Які вимоги до пенсіонерів діють зараз

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна пенсійна реформа, яка щороку посилює вимоги до майбутніх пенсіонерів. У 2026 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки підтвердженого стажу.

Якщо ж вам виповнюється 63 роки, планка трохи нижча – необхідно накопичити 23 роки офіційної праці. Ці нормативи продовжуватимуть зростати аж до 2028 року, тому експерти радять заздалегідь перевіряти свої дані.