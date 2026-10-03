Чому частина відпрацьованих років може "згоріти"

При розрахунку майбутньої пенсії до уваги береться виключно той час, який ви можете підтвердити офіційно, про що попереджає Пенсійний фонд України. Головним вододілом у цьому процесі стало 1 січня 2004 року, коли в Україні запровадили поняття "страховий стаж".

До цієї дати ваш трудовий шлях підтверджується паперовою трудовою книжкою, дипломами чи військовим квитком. А от після початку 2004 року стаж зараховується лише за однієї умови – якщо за вас щомісяця сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі, не меншому за мінімальний.

Що робити з навчанням, декретом та роботою за договором

Окрім стандартної роботи в офісі чи на заводі, держава може врахувати й інші періоди вашого життя. Наприклад, час догляду за дитиною до трьох років піде в стаж, якщо ви офіційно перебували у відпустці та отримували відповідну допомогу.

Зі студентськими роками ситуація складніша. Щоб університетські роки пішли в пенсійну скарбничку зараз, доведеться укладати договір і добровільно платити внески.

Навчання на денній формі до 2004 року зараховується на підставі диплома, але сучасним студентам держава стаж не дарує,

– пояснюють фахівці.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Також варто бути уважними тим, хто працював за цивільно-правовими договорами до 2016 року. Цей час не візьмуть до уваги, якщо тоді не сплачувалися відповідні податки.

Як врятувати ситуацію, якщо стажу катастрофічно не вистачає

Стаж завжди рахується місяцями, і якщо ви працювали на пів ставки, місяць зарахують лише пропорційно сплаченій сумі. Проте вихід є – держава дозволяє докупити необхідний час.

Якщо ви укладаєте договір на майбутнє, мінімальний платіж у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць. А от купівля стажу "заднім числом" за минулі роки обійдеться вдвічі дорожче – 3 804,68 гривні за кожен пропущений місяць.

Які вимоги до пенсіонерів діють зараз

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна пенсійна реформа, яка щороку посилює вимоги до майбутніх пенсіонерів. У 2026 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки підтвердженого стажу.

Якщо ж вам виповнюється 63 роки, планка трохи нижча – необхідно накопичити 23 роки офіційної праці. Ці нормативи продовжуватимуть зростати аж до 2028 року, тому експерти радять заздалегідь перевіряти свої дані.