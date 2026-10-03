Почему часть отработанных лет может "сгореть"

При расчете будущей пенсии учитывается исключительно то время, которое вы можете подтвердить официально, о чем предупреждает Пенсионный фонд Украины. Главным водоразделом в этом процессе стало 1 января 2004 года, когда в Украине ввели понятие "страховой стаж".

До этой даты ваш трудовой стаж подтверждается бумажной трудовой книжкой, дипломами или военным билетом. А вот после начала 2004 года стаж засчитывается только при одном условии – если за вас ежемесячно уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ) в размере, не меньшем чем минимальный.

Что делать с учебой, декретом и работой по договору

Помимо стандартной работы в офисе или на заводе, государство может учесть и другие периоды вашей жизни. Например, время ухода за ребенком до трех лет пойдет в стаж, если вы официально находились в отпуске и получали соответствующее пособие.

Со студенческими годами ситуация сложнее. Чтобы годы учебы в университете зачлись в пенсионную копилку сейчас, придется заключать договор и добровольно платить взносы.

Обучение на дневной форме до 2004 года засчитывается на основании диплома, но современным студентам государство стаж не дарит,

– объясняют специалисты.

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Также стоит быть внимательными тем, кто работал по гражданско-правовым договорам до 2016 года. Этот период не будет учтен, если тогда не уплачивались соответствующие налоги.

Как исправить ситуацию, если стажа катастрофически не хватает

Стаж всегда исчисляется месяцами, и если вы работали на полставки, месяц зачтут только пропорционально уплаченной сумме. Однако выход есть – государство позволяет докупить необходимый стаж.

Если вы заключаете договор на будущее, минимальный платеж в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц. А вот выкуп стажа "задним числом" за прошлые годы обойдется вдвое дороже – 3 804,68 гривны за каждый пропущенный месяц.

Какие требования к пенсионерам действуют сейчас

Напомним, что в Украине продолжается масштабная пенсионная реформа, которая из года в год ужесточает требования к будущим пенсионерам. В 2026 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет подтвержденного стажа.

Если же вам исполняется 63 года, планка немного ниже – необходимо отработать 23 года официального трудового стажа. Эти нормативы будут продолжать расти вплоть до 2028 года, поэтому эксперты советуют заранее проверять свои данные.