Прожитковий мінімум в Україні: який він для різних категорій населення

В Україні прожитковий мінімум відрізняється залежно від категорії населення. Для дітей і працездатних осіб він вищий, ніж для непрацездатних.

Який прожитковий мінімум

Розміри прожиткового мінімуму У 2024 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 гривню. Ця сума дорівнює мінімальній пенсії для деяких пенсіонерів.

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Прожитковий мінімум для працездатних осіб трохи вищий і становить 3 028 гривень.

Щодо дітей, розміри прожиткового мінімуму залежать від віку:

Для дітей до 6 років встановлено мінімум у розмірі 2 563 гривень.

Для дітей від 6 до 18 років прожитковий мінімум складає 3 196 гривень.

Варто зазначити, що реальний прожитковий мінімум, розрахований Міністерством соціальної політики, значно вищий і становить 7 064,62 гривень, а з урахуванням обов'язкових платежів – 8 089,28 гривень.

Цікаво! За даними Міністерства соціальної політики, витрати на харчування становлять трохи більше 3 700 гривень, на непродовольчі товари – 1 196 гривень, на комунальні послуги – 1 200 гривень, а на зв'язок — 67 гривень.