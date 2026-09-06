Зарплата у 20 тисяч не гарантує таку ж пенсію: які виплати будуть насправді

Вихід на заслужений відпочинок вимагає від українців ретельної підготовки та розуміння механізмів нарахування виплат. Навіть за умови стабільного середнього доходу кінцева сума може стати несподіванкою, якщо не врахувати всі нюанси законодавства.

Яка буде пенсія при зарплаті 20 тисяч гривень?

Оформити пенсію за віком у 2026 році можна лише за наявності 33 років страхового стажу для 60-річних громадян.

Тобто, якщо ви мали офіційну зарплату на рівні 20 000 гривень протягом усього цього часу, то зможете претендувати на щомісячну виплату в розмірі 7 230 гривень, про можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду України.

Кінцевий розмір розраховується за спеціальною формулою, де заробіток множиться на коефіцієнт відпрацьованих років.

Важливо! Пенсійний фонд розраховує виплату за формулою П = Зп × Кс, де Зп - заробітна плата, яка враховується під час обчислення пенсії, а Кс - коефіцієнт страхового стажу. Тобто сама зарплата у 20 тисяч гривень ще не означає, що пенсія становитиме певну фіксовану суму

Кому передбачені додаткові гроші до основної суми?

Держава заохочує тих, хто працював довше за встановлену норму. Право на доплату за понаднормовий стаж виникає у чоловіків, які відпрацювали понад 35 років, та у жінок із доробком понад 30 років.

Розмір такої надбавки становить 1% від пенсії за кожен додатковий рік, але не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Оскільки у 2026 році цей мінімум становить 2 595 гривень, доплата за кожен "зайвий" рік дорівнюватиме 25,95 гривні.

Відповідно, якщо ви перепрацювали 10 років понад норму, ваш гаманець щомісяця поповнюватиметься на додаткові 259 гривень.

Які правила діяли раніше та що робити, якщо стажу бракує?

Вимоги до майбутніх пенсіонерів стають жорсткішими щороку в рамках перехідного періоду пенсійної реформи. Якщо у 60 років ви не накопичили 33 роки стажу, вихід на заслужений відпочинок доведеться відкласти.

Як ми писали раніше, у 63 роки пенсію призначать за наявності від 23 років стажу, а у 65 років вистачить і 15 років.

Також критично важливо не пропустити дедлайн подачі документів. Закон дає рівно 90 днів після 60-го дня народження, щоб звернутися до ПФУ. Якщо подати заяву пізніше, виплати почнуть нараховувати лише з дати звернення, і гроші за попередні місяці будуть назавжди втрачені для вашого бюджету.