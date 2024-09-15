Яка сума по догляду за дитиною до 3 років надається зараз
Джерело:Мінсоцполітики
У 2024 році розмір прожиткового мінімуму зріс. Внаслідок цього, збільшилась і спеціальна допомога, яка надається на дітей.
Розмір допомоги для дітей зараз
Розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років у 2024 році складає 2 563 гривні. Саме ця виплата впливає на розмір допомоги.
Читайте також Як створити збалансований криптовалютний портфель: ключові правила та поради
Тимчасова допомога надається за певних обставин, наприклад, якщо:
- батьки ухиляються від аліментів;
- батьки не мають можливості утримувати дитину самостійно.
Така допомога розраховується так само як і виплата для одиноких матерів: 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку мінус середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців
Зверніть увагу! Максимальний розмір цієї допомоги рівний розміру прожиткового мінімуму для дітей певного віку. Для тих, хто молодше 6 років – це 2 563 гривні.