Яка сума по догляду за дитиною до 3 років надається зараз

У 2024 році розмір прожиткового мінімуму зріс. Внаслідок цього, збільшилась і спеціальна допомога, яка надається на дітей.

Розмір допомоги для дітей зараз

Розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років у 2024 році складає 2 563 гривні. Саме ця виплата впливає на розмір допомоги.

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Тимчасова допомога надається за певних обставин, наприклад, якщо:

батьки ухиляються від аліментів;

батьки не мають можливості утримувати дитину самостійно.

Така допомога розраховується так само як і виплата для одиноких матерів: 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку мінус середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців

Зверніть увагу! Максимальний розмір цієї допомоги рівний розміру прожиткового мінімуму для дітей певного віку. Для тих, хто молодше 6 років – це 2 563 гривні.