У вересні пенсії частини українців зростуть: кому чекати підвищення

Пенсі частини українців зростуть. Підвищення відбудеться завдяки надбавці в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Чия пенсія зросте у вересні

Надбавка надаватиметься пенсіонерам, що проживають у зоні активних або потенційних бойових дій. За умови, що пенсія особи менша ніж 3 250 гривень.

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Також важливою умовою для нарахування цієї надбавки є те, що з 1 березня 2023 року пенсіонер не отримував:

міжнародної грошової допомоги;

або виплат для ВПО.

Розмір надбавки визначається індивідуально. Вона розраховується як різниця між 3 250 та сумою пенсії особи.

Наприклад, пенсіонер має пенсію 2 800 гривень. Відповідно, надбавка складає 3 250 – 2 800 = 450 гривень.

Зверніть увагу! Ця надбавка нараховується автоматично, відповідно до даних що розміщені у реєстрах. Тобто, звертатись самостійно у відповідальні органи не потрібно. Програма від ООН діятиме щонайменше до кінця 2024 року.