Чи зростуть пенсії українців цієї осені
Джерело:Мінсоцполітики
Цієї осені пенсії деяких українців зростуть. Йдеться по жителів певних регіонів.Підвищення відбудеться за умови, що пенсіонер відповідає визначеним критеріям.
Чому зростуть пенсії
Частина пенсіонерів отримає збільшення пенсії завдяки надбавці в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, про це повідомляє Мінсоцполітики.
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На цю надбавку можуть розраховувати пенсіонери, які:
- мають пенсію менш як 3 250 гривень;
- проживають у зоні активних або потенційних бойових дій;
- не отримували з 1 березня 2023 року міжнародну допомогу чи виплати для переселенців.
Така надбавка розраховується індивідуально. Ця доплата рівна різниці між 3 250 та пенсією особи.
Розберемося на прикладі. Уявимо, що пенсія особи – 3 тисячі гривень. Значить її надбавка – 250 гривень.
Зауважте! Ця надбавка нараховується автоматично, вона додається до основного розміру пенсії. Визначення осіб, що мають право на таку доплату, відбувається відповідно до даних у реєстрах.