Як можна отримати найбільший прибуток за гривневими депозитами

Наприкінці липня суттєві зміни в сегменті депозитів малоймовірні. Водночас гривневі вклади залишатимуться більш виграшними, порівняно з валютними.

Що відбуватиметься на депозитному ринку

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу наголосив, що в останній тиждень липня в сегменті банківських депозитів очікується 2 головні тенденції. Першу можна сміливо надати періодом вичікування.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Більшість нових потенційних вкладників уважно стежать за подіями на валютному ринку та не квапляться ухвалювати рішення про розміщення гривні на депозитах.

На думку Замотаєва, існуватиме тенденція завершення періоду перегляду ставок згідно з розміром ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Також триватиме зміна вектора з ультракоротких вкладів (на 3 – 6 місяців) на більш тривалі (від 1 року до 2,5 років).

Середні ставки за короткими вкладами (3 – 6 місяців) складуть 12% річних, а середня дохідність депозитів від 9 до 12 місяців буде на рівні 12 – 14% річних,

– прогнозує Замотаєв.

Банкір наголошує, що гривневі збереженя зараз набагато вигідніші. Прибуток за валютними депозитами в кінці липня буде досить незначними: в середньому 1,8% річних на вклади в доларах і до 1,4 – 1,6% річних на вклади в євро.

Які тенденції панують у депозитному секторі

За словами Замотаєва, вже протягом місяця ставки за гривневими вкладами майже непорушні. Так, приміром, найбільші середні ставки фіксуються на найдовші в часі вклади: депозити від 1 року до 2,5 років дадуть вкладнику 14 – 15% річних.

Зростання кількості нових вкладів призупинилося і не перевищує 0,3 – 0,5% порівняно з червнем. Це можна пов’язати, як із сезонним фактором, адже зазвичай влітку кількість нових вкладників зменшується, так із валютним чинником,

– уточнює банкір.

Після відносного курсового затишшя, за прогнозами, очікується нова хвиля зростання курсів валют. На кінець року, згідно з бюджетними прогнозами, долар може бути на рівні 42,1 гривні.

Банкір наголошує, що ситуація покращиться після адаптації населення до таких змін.

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