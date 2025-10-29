"Це ощасливить лише Китай і Росію": Японія відкинула вимогу США щодо російського газу

США прагнуть, щоб усі країни відмовилися від імпорту російських енергоносіїв повністю. Однак у Японії відкинули вимогу Вашингтона.

Що у Японії відповіли на вимогу США?

Нова прем’єр-міністерка Японії Санае Такаіті під час зустрічі в Токіо повідомила президенту США Дональду Трампу, що заборона на імпорт російського скрапленого природного газу є складним кроком для країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За даними джерел, питання російського СПГ обговорювалося під час двосторонньої зустрічі лідерів США та Японії. На ній Такаіті попросила Трампа з розумінням поставитися до енергетичних потреб Японії.

Напередодні турне Трампа до Азії США закликали всіх покупців російських енергоресурсів, припинити цей імпорт, у тому числі й Японію.

Також Вашингтон наполягає, щоб країни запровадили санкції проти двох найбільших експортерів нафти з Росії – "Роснефті" та "Лукойлу", щоб посилити тиск на Москву через війну проти України.

Однак, за даними видання Nikkei, Такаіті відповіла Трампу, що відмова від імпорту російського газу "зробить щасливими лише Китай і Росію".

Варто знати! Російський імпорт становить близько 9% від загальних постачань СПГ у Японії. Водночас компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки в російському проєкті "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.

Чому Японія не може відмовитися від СПГ Росії?

Японія останніми роками нарощує закупівлі американського СПГ, намагаючись диверсифікувати джерела постачання. Однак наразі не може відмовитися повністю від російського газу.

Міністр торгівлі Йодзі Муто заявив, що поки невідомо, коли цей імпорт завершиться повністю, пише Bloomberg.

Японія поступово зменшила залежність від російської енергетики після початку війни в Україні,

– наголосив Муто.

Річ у тім, що більшість контрактів на постачання з проєкту "Сахалін-2" закінчуються лише в період з 2028 по 2033 рік. Замінити ці обсяги буде дорого, і це призведе до підвищення цін на електроенергію в Японії.

