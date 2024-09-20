Чи є індексація пенсії працюючим пенсіонерам

Раз на рік пенсію для працюючих пенсіонерів перераховують. Проте, зазвичай це відбувається трохи пізніше ніж для непрацюючих громадян.

Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам

Виплати для працюючих пенсіонерів індексують, якщо вони набули 24 місяці стажу від початку такої діяльності. Це відбувається з урахуванням двох речей:

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набутого страхового стажу;

зарплати з якої обчислювали основну пенсію, але, за бажанням, її можна змінити на ту, яку особа отримує зараз.

Якщо ж 24 місяці стажу набути ще не встигли, але з минулого перерахунку минуло два роки, виплати теж проіндексують. В такому випадку змінити зарплату для обчислення не можна буде.

Нагадаємо! Перерахунок таких пенсій відбувається автоматично. Нікуди звертатися не потрібно.

Дата індексації пенсій для працюючих пенсіонерів у 2025 році поки не відома.