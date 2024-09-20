Перерасчет выплат работающим пенсионерам
Выплаты для работающих пенсионеров индексируют, если они приобрели 24 месяца стажа от начала такой деятельности. Это происходит с учетом двух вещей:
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- приобретенного страхового стажа;
- зарплаты с которой исчисляли основную пенсию, но, по желанию, ее можно изменить на ту, которую лицо получает сейчас.
Если же 24 месяца стажа приобрести еще не успели, но с прошлого перерасчета прошло два года, выплаты тоже проиндексируют. В таком случае изменить зарплату для вычисления нельзя будет.
Напомним! Перерасчет таких пенсий происходит автоматически. Никуда обращаться не нужно.
Дата индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2025 году пока не известна.