Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам

Виплати для працюючих пенсіонерів індексують, якщо вони набули 24 місяці стажу від початку такої діяльності. Це відбувається з урахуванням двох речей:

Читайте також Як отримати пенсію в Україні та за кордоном

набутого страхового стажу;

зарплати з якої обчислювали основну пенсію, але, за бажанням, її можна змінити на ту, яку особа отримує зараз.

Якщо ж 24 місяці стажу набути ще не встигли, але з минулого перерахунку минуло два роки, виплати теж проіндексують. В такому випадку змінити зарплату для обчислення не можна буде.

Нагадаємо! Перерахунок таких пенсій відбувається автоматично. Нікуди звертатися не потрібно.

Дата індексації пенсій для працюючих пенсіонерів у 2025 році поки не відома.