Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам
Виплати для працюючих пенсіонерів індексують, якщо вони набули 24 місяці стажу від початку такої діяльності. Це відбувається з урахуванням двох речей:
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- набутого страхового стажу;
- зарплати з якої обчислювали основну пенсію, але, за бажанням, її можна змінити на ту, яку особа отримує зараз.
Якщо ж 24 місяці стажу набути ще не встигли, але з минулого перерахунку минуло два роки, виплати теж проіндексують. В такому випадку змінити зарплату для обчислення не можна буде.
Нагадаємо! Перерахунок таких пенсій відбувається автоматично. Нікуди звертатися не потрібно.
Дата індексації пенсій для працюючих пенсіонерів у 2025 році поки не відома.