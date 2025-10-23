Попри спротив Бельгії: ЄС обіцяє фінансування Україні на наступні два роки

Євросоюз налаштований фінансувати допомогу Україні протягом наступних двох років, розглядаючи використання російських активів. Кошти планують виділити навіть попри погрози Бельгії заблокувати план "репараційного кредиту" Києву.

Що планують в Євросоюзі?

Про це заявив голова Європейської Ради Антоніо Кошта, прибувши на саміт лідерів ЄС 23 жовтня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Кошта чітко дав зрозуміти, що очікує принципової домовленості щодо використання російських активів вже в четвер, а технічні деталі будуть узгоджені пізніше.

Ми ухвалимо політичне рішення, щоб забезпечити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки, включно з придбанням військового обладнання,

– наголосив Кошта.

Очікується, що європейські лідери на саміті доручать Єврокомісії підготувати офіційну юридичну пропозицію, як найкраще використати заморожені активи Кремля.

Президент України Володимир Зеленський, який теж прибув на саміт, закликав їх зробити це швидко і додав, що Київ використає значну частину заморожених активів для закупівлі європейської зброї.

Будь-хто, хто зволікає з рішенням про повне використання заморожених російських активів, не лише обмежує нашу оборону, але й уповільнює прогрес ЄС,

– зазначив Зеленський.

Яка позиція Бельгії?

Разом з тим Бельгія погрожує заблокувати ініціативу щодо використання ЄС заморожених активів Росії для фінансування України. Вона побоюється юридичної відповідальності через можливі судові позови з боку Росії.

Бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер навіть озвучив 3 умови, за яких його країна погодиться на "репараційний кредит" Україні за рахунок коштів Москви, пише "Європейська правда".

Бельгія хоче повного розподілу юридичних ризиків між усіма країнами ЄС.

Вимагає гарантій від усіх членів блоку на випадок, якщо гроші доведеться повертати Росії.

Закликає інші країни, які теж тримають заморожені активи Кремля, аналогічно дозволити їх використання на користь України.

Навіть під час другої Світової війни знерухомлені активи ніколи не чіпали. Тож це дуже важливий крок, якщо на нього наважуватись,

– наголосив де Вевер.

Варто знати! Якщо ЄС не погодиться на ці умови, Бельгія не погодить "репараційний кредит" Україні.

Що відомо про використання коштів Росії?