ЄС хоче "подружитися" Трампом, щоб не переплачувати за імпорт

Європа шукає спосіб налагодити взаємини з Трампом, бо остерігається нових мит на імпорт. Напередодні виборів Трамп застеріг, що ЄС може дорого заплатити за недостатні закупівлі американських товарів.

Чому в ЄС побоюються президентства Трампа

ЄС планує зв'язатися з новою адміністрацією Трампа ще до його інавгурації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Євросоюз уже розглядає напрямки співпраці, які б допомогли уникнути торгівельних обмежень.

Цікаво! У Брюсселі розуміють, що загроза 10-відсоткових мит на весь американський імпорт та 60-відсоткових на товари з Китаю реальна і виходить за межі передвиборчих заяв.

Єврокомісія вже аналізує, як президентство Трампа може вплинути на ЄС і на найбільш уразливі країни.

Зокрема, воно може зачепити Німеччину, яка є великим виробником автомобілів, а також Італію, другого за величиною експортера в США серед країн ЄС.

Зауважте! Як пише Reuters, Євросоюз може збільшити імпорт скрапленого природного газу зі США, щоб зменшити торгівельний дефіцит, що непокоїть Трампа.

Старий сценарій

У 2018 році Трамп та тодішній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися про збільшення імпорту СПГ із США, що допомогло уникнути нових мит на європейські товари.

У Брюсселі сподіваються, що знову зможуть працювати з Трампом у подібному напрямку.

Деякі дипломати ЄС також зазначають, що ще однією сферою співпраці з США може стати Китай. Відносини з ним, ймовірно, стануть жорсткішими.

Важливо! Проте ЄС прагне дотримуватися глобальних торгівельних правил і зменшувати ризики, але не розривати економічні зв'язки з Китаєм, що може ускладнити переговори.